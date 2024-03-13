Буде солодкою і міцною: відкрийте для себе 10 перевірених секретів вирощування ідеальної редиски

Редис – це коренеплід, який не вимагає особливих умов для вирощування і підходить навіть для новачків у городництві. Проте, існують певні поширені помилки, про які більшість може не знати.

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Редис може стати порожнім або гірким, або випустити стрілки. На сайті ТСН розповіли 10 корисних порад, які допоможуть виростити здоровий та смачний врожай коренеплоду.

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Як виростити смачну редиску

Гарне освітлення. Редисці, як і для більшості культур, потрібне постійне світло. Вибір насіння. Важливо використовувати високоякісне насіння редису, оптимально - з діаметром 2,5 мм або більше, оскільки менші розміри можуть призвести до низької якості врожаю та стрілкування. Ґрунт і його кислотність. Ідеальний ґрунт для редису - це суглиниста, волога земля з нейтральним рівнем pH, яка була збагачена органічними добривами за рік до посадки. Якщо багато піску, ґрунт буде швидко висихати, тому краще додати до нього торф, перегній, компост. Правильний посів. Підготуйте ґрунт, створіть неглибокі борозни (близько 1 см) із відстанню 20 см між ними, зволожте, посійте насіння і засипте землею. Густота посадки. Залишайте простір 2-3 см між рослинами, щоб уникнути гіркоти. У разі занадто густого посіву, проріджуйте через 5-6 днів після сходів. Добриво для редису. Додайте попіл і комплексне мінеральне добриво перед посівом, але уникайте свіжої органіки, щоб не спричинити порожнини всередині коренеплодів. Захист від шкідників. Обробіть сходи попелом або сумішшю попелу та тютюнового пилу для відлякування шкідників. Додаткове підживлення. Якщо листя виглядає блідим, негайно підгодуйте рослини швидкодіючим комплексним добривом. Підтримка вологості. Регулярний полив і мульчування сухим торфом або перегноєм допоможуть уникнути гіркоти, яка виникає через недостатнє зволоження. Збір врожаю. Не дозволяйте редисці перезрівати, оскільки це може призвести до гіркоти коренеплодів. Збирайте її вчасно, щоб цього уникнути.

Раніше ми розповідали, коли садити редиску за місячним календарем 2024 року.

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