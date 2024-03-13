Будет сладкой и крепкой: откройте для себя 10 проверенных секретов выращивания идеальной редиски

Редис – это корнеплод, не требующий особых условий для выращивания и подходящий даже для новичков в огородничестве. Однако существуют определенные ошибки, о которых большинство может не знать.

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Редис может стать пустым или горьким, или выпустить стрелки. На сайте ТСН рассказали 10 полезных советов, которые помогут вырастить здоровый и вкусный урожай корнеплода.

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Как вырастить вкусную редис

Хорошее освещение. Редиску, как и для большинства культур, нужен постоянный свет. Выбор семян. Важно использовать высококачественные семена редиса, оптимально - диаметром 2,5 мм или более, поскольку меньшие размеры могут привести к низкому качеству урожая и стрелкованию. Почва и ее кислотность. Идеальная почва для редиса – это суглинистая, влажная земля с нейтральным уровнем pH, которая была обогащена органическими удобрениями за год до посадки. Если много песка, почва будет быстро высыхать, поэтому лучше добавить к ней торф, перегной, компост. Правильный посев. Подготовьте почву, создайте неглубокие борозды (около 1 см) с расстоянием 20 см между ними, увлажните, посейте семена и засыпьте землей. Плотность посадки. Оставляйте пространство 2-3 см между растениями во избежание горечи. В случае слишком густого посева, прореживайте через 5-6 дней после всходов. Удобрение для редиса. Добавьте пепел и комплексное минеральное удобрение перед посевом, но избегайте свежей органики, чтобы не вызвать полости внутри корнеплодов. Защита от вредителей. Обработайте всходы пеплом или смесью пепла и табачной пыли для отпугивания вредителей. Дополнительная подкормка. Если листья выглядят бледными, немедленно подкормите растения быстродействующим комплексным удобрением. Поддержание влажности. Регулярный полив и мульчирование сухим торфом или перегноем помогут избежать горечи, возникающей из-за недостаточного увлажнения. Сбор урожая. Не разрешайте редиске перезревать, поскольку это может привести к горечи корнеплодов. Собирайте ее своевременно, чтобы этого избежать.

Раньше мы рассказывали, когда сажать редис по лунному календарю 2024 года.

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