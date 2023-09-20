Чого чекати, коли ніж впав на підлогу: народні забобони та прикмети

У різних народних віруваннях і прикметах падіння ножа на підлогу часто розглядається як знаменна подія, що може мати як позитивні, так і негативні наслідки. Разом з UAportal розглянемо різні прикмети, пов'язані з падінням ножа на підлогу, та їх тлумачення.

Коли ніж падає під час нарізання хліба, це вважається поганою прикметою, яка може вказувати на потенційні сварки або суперечки в родині. Ця прикмета говорить про те, що між членами сім'ї або близькими людьми може виникнути напруженість або конфлікти.

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Якщо ніж, особливо той, що використовується для нарізання хліба, при падінні випадково встромляється в підлогу, вважається, що це символізує наближення неприємностей або хвороби в сім'ї. Цей знак часто асоціюється з можливістю пережити важкі часи або проблеми зі здоров'ям.

З іншого боку, якщо ніж падає в процесі приготування їжі або під час трапези, це розглядається як позитивний знак, що означає прихід гостей у найближчому майбутньому. Ця прикмета говорить про те, що на горизонті очікуються світські посиденьки або візити друзів і знайомих.

Крім того, спосіб падіння ножа на підлогу також може дати додаткову інформацію. Якщо ніж падає так, що його ручка торкається підлоги, то вважається, що це свідчить про прихід довгоочікуваного гостя. І навпаки, якщо ніж при падінні врізається в підлогу, це вважається знаком того, що незабаром з'явиться незнайомий або несподіваний гість.

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