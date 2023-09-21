Чим корисний каркаде: плюси і мінуси цього напою
Каркаде – це популярний чай, який виготовляється з квіток розеоли та є національним єгипетським напоєм. UАportal підготував аналіз потенційних переваг і ризиків, пов'язаних зі споживанням цього популярного трав'яного напою.
Плюси каркаде:
- Багатий на антиоксиданти
Каркаде багатий на антиоксиданти, які захищають організм від шкідливих вільних радикалів, захищаючи клітини від пошкодження.
- Підтримує здоров'я серця
Наукові дослідження показують, що чай з розеоли може сприяти зниженню кров'яного тиску та рівня холестерину, покращуючи стан серцево-судинної системи.
- Допомагає схуднути
Як низькокалорійний напій, він може допомогти у контролі ваги, підвищуючи відчуття ситості та потенційно перешкоджаючи всмоктуванню цукру і крохмалю.
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Мінуси каркаде:
- Потенційна взаємодія з ліками
Каркаде може взаємодіяти з деякими лікарськими засобами, зокрема з антигіпертензивними препаратами та діуретиками. Рекомендується проконсультуватися з лікарем перед вживанням цього чаю.
- Можливі алергічні реакції
Деякі люди можуть мати алергією на розеолу, тому каркаде підходить не всім. Варто бути обережними, оскільки можуть виникнути алергічні реакції.
- Потенційний шлунковий дискомфорт
Терпкий смак чаю може спричинити дискомфорт у шлунку, включаючи підвищену кислотність, печію та біль у животі. Ключовим фактором для уникнення таких проблем є помірне споживання цього напою.
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