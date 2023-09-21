Чим корисний каркаде: плюси і мінуси цього напою

Каркаде – це популярний чай, який виготовляється з квіток розеоли та є національним єгипетським напоєм. UАportal підготував аналіз потенційних переваг і ризиків, пов'язаних зі споживанням цього популярного трав'яного напою.

Плюси каркаде:

Багатий на антиоксиданти

Каркаде багатий на антиоксиданти, які захищають організм від шкідливих вільних радикалів, захищаючи клітини від пошкодження.

Підтримує здоров'я серця

Наукові дослідження показують, що чай з розеоли може сприяти зниженню кров'яного тиску та рівня холестерину, покращуючи стан серцево-судинної системи.

Допомагає схуднути

Як низькокалорійний напій, він може допомогти у контролі ваги, підвищуючи відчуття ситості та потенційно перешкоджаючи всмоктуванню цукру і крохмалю.

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Мінуси каркаде:

Потенційна взаємодія з ліками

Каркаде може взаємодіяти з деякими лікарськими засобами, зокрема з антигіпертензивними препаратами та діуретиками. Рекомендується проконсультуватися з лікарем перед вживанням цього чаю.

Можливі алергічні реакції

Деякі люди можуть мати алергією на розеолу, тому каркаде підходить не всім. Варто бути обережними, оскільки можуть виникнути алергічні реакції.

Потенційний шлунковий дискомфорт

Терпкий смак чаю може спричинити дискомфорт у шлунку, включаючи підвищену кислотність, печію та біль у животі. Ключовим фактором для уникнення таких проблем є помірне споживання цього напою.

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