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Чем полезен каркаде: плюсы и минусы этого напитка

Марина Грамович

Чем полезен каркаде: плюсы и минусы этого травяного напитка

Каркаде – это популярный чай, который производится из цветков розеолы и является национальным египетским напитком. UAportal подготовил анализ потенциальных преимуществ и рисков, связанных с потреблением этого популярного травяного напитка.

Плюсы каркаде:

  • Богат антиоксидантами

Каркаде богат антиоксидантами, которые защищают организм от вредных свободных радикалов, защищая клетки от повреждения.

  • Поддерживает здоровье сердца

Научные исследования показывают, что чай из розеолы может способствовать снижению АД и уровня холестерина, улучшая состояние сердечно-сосудистой системы.

  • Помогает похудеть

Как низкокалорийный напиток, он может помочь в контроле веса, повышая ощущение сытости и потенциально препятствуя всасыванию сахара и крахмала.

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Минусы каркаде:

  • Потенциальное взаимодействие с лекарством

Каркаде может взаимодействовать с некоторыми лекарственными средствами, в частности антигипертензивными препаратами и диуретиками. Рекомендуется проконсультироваться с врачом перед употреблением этого чая.

  • Возможны аллергические реакции

Некоторые люди могут обладать аллергией на розеолу, поэтому каркаде подходит не всем. Следует быть осторожными, поскольку могут возникнуть аллергические реакции.

  • Потенциальный желудочный дискомфорт

Терпкий вкус чая может вызвать дискомфорт в желудке, включая повышенную кислотность, изжогу и боль в животе. Ключевым фактором во избежание таких проблем является умеренное потребление этого напитка.

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