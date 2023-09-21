Чем полезен каркаде: плюсы и минусы этого напитка
Каркаде – это популярный чай, который производится из цветков розеолы и является национальным египетским напитком. UAportal подготовил анализ потенциальных преимуществ и рисков, связанных с потреблением этого популярного травяного напитка.
Плюсы каркаде:
- Богат антиоксидантами
Каркаде богат антиоксидантами, которые защищают организм от вредных свободных радикалов, защищая клетки от повреждения.
- Поддерживает здоровье сердца
Научные исследования показывают, что чай из розеолы может способствовать снижению АД и уровня холестерина, улучшая состояние сердечно-сосудистой системы.
- Помогает похудеть
Как низкокалорийный напиток, он может помочь в контроле веса, повышая ощущение сытости и потенциально препятствуя всасыванию сахара и крахмала.
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Минусы каркаде:
- Потенциальное взаимодействие с лекарством
Каркаде может взаимодействовать с некоторыми лекарственными средствами, в частности антигипертензивными препаратами и диуретиками. Рекомендуется проконсультироваться с врачом перед употреблением этого чая.
- Возможны аллергические реакции
Некоторые люди могут обладать аллергией на розеолу, поэтому каркаде подходит не всем. Следует быть осторожными, поскольку могут возникнуть аллергические реакции.
- Потенциальный желудочный дискомфорт
Терпкий вкус чая может вызвать дискомфорт в желудке, включая повышенную кислотность, изжогу и боль в животе. Ключевым фактором во избежание таких проблем является умеренное потребление этого напитка.
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