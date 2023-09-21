Чем полезен каркаде: плюсы и минусы этого напитка

Каркаде – это популярный чай, который производится из цветков розеолы и является национальным египетским напитком. UAportal подготовил анализ потенциальных преимуществ и рисков, связанных с потреблением этого популярного травяного напитка.

Плюсы каркаде:

Богат антиоксидантами

Каркаде богат антиоксидантами, которые защищают организм от вредных свободных радикалов, защищая клетки от повреждения.

Поддерживает здоровье сердца

Научные исследования показывают, что чай из розеолы может способствовать снижению АД и уровня холестерина, улучшая состояние сердечно-сосудистой системы.

Помогает похудеть

Как низкокалорийный напиток, он может помочь в контроле веса, повышая ощущение сытости и потенциально препятствуя всасыванию сахара и крахмала.

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Минусы каркаде:

Потенциальное взаимодействие с лекарством

Каркаде может взаимодействовать с некоторыми лекарственными средствами, в частности антигипертензивными препаратами и диуретиками. Рекомендуется проконсультироваться с врачом перед употреблением этого чая.

Возможны аллергические реакции

Некоторые люди могут обладать аллергией на розеолу, поэтому каркаде подходит не всем. Следует быть осторожными, поскольку могут возникнуть аллергические реакции.

Потенциальный желудочный дискомфорт

Терпкий вкус чая может вызвать дискомфорт в желудке, включая повышенную кислотность, изжогу и боль в животе. Ключевым фактором во избежание таких проблем является умеренное потребление этого напитка.

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