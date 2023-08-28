Чихає кіт чи кішка: як це може захистити господаря від нещастя

Протягом всієї історії коти займали особливе місце в людській культурі. Як наслідок, езотерики та любителі цих чарівних домашніх улюбленців приділяли пильну увагу поведінці котів, особливо коли справа стосувалася їхнього чхання.

Вважається, що котяче чхання містить важливі прикмети та послання. Одна з таких повір'їв пов'язане з прогнозами погоди. За давніми віруваннями, якщо кіт чхає, то це віщує дощ. Крім того, це також може вказувати на близький візит далеких родичів.

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Цікаво, що коту, який чхає, заведено бажати міцного здоров'я. Вважається, що таким чином кішка захистить свого господаря від нещастя, виступаючи в ролі охоронця від будь-якої потенційної шкоди, яка може його спіткати.

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Кажуть, що якщо встигнути загадати бажання під час котячого чхання, то воно обов'язково здійсниться. У деяких випадках котяче чхання може навіть слугувати попередженням. Наприклад, якщо людина збирається в дорогу, а її кіт стрибає на руки і чхає, вважається, що це знак потенційних труднощів на майбутній дорозі.

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