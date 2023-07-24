П'ять прикмет про гроші, які дійсно працюють

Як залучити гроші та стати багатим - народні прикмети про гроші

Чимало різних прикмет та забобонів пов'язано з грошима та багатством. Проте не всі з них справді працюють, а деяким – вірять навіть багатії.

Цікаво, що символом розкоші та достатку вважається червоний колір, різні фігурки, тварини та монети. Тому UAportal розповість про прикмети, які допоможуть притягнути гроші та стануть фінансовими талісманами.

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1. Червоні нитки

Червоний колір – головний символ багатства. Наші предки надавали йому величезного значення, тому вони клали клубок ниток червоного кольору на видне місце, залучаючи удачу та гроші. Цей предмет став оберегом від недоброзичливих людей та нечистої сили.

2. Фігурка слона

Фігурка слона, у якої піднятий догори хобот, символізує мудрості. Такий сувенір потрібно поставити на робочий стіл та у зону, де ви відпочиваєте, щоб залучити удачу та фінансовий достаток. Слон допоможе ухвалити правильні рішення для покращення фінансового становища.

3. Кришталь

Кришталь (у статуетках або фігурках) допоможе залучити гроші, якщо поставити такий предмет на видне місце.

4. Акваріум з рибками

Акваріум з рибами наповнить дім хорошою гармонією та достатком, а гроші приваблять саме золоті риби. Крім цього, на дно рекомендується покласти золоті монети або каміння.

5. Монети жовтого кольору

Зберігайте у гаманці рідкісні монети жовтого кольору, то ваше фінансове становище значно покращиться. Для них треба мати окреме місце в гаманці.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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