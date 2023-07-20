Кому не можна дарувати годинник та чому: значення забобону

Часто старші люди вважають поганою прикметою дарувати годинник або приймати його в подарунок. Це пояснюють тим, що ця річ відмірює час до розставання, смерті.

Проте існують інші пояснення забобону. На думку езотериків, такий "презент" все ж не варто обирати для батьків, чоловіка або дружини, друзів.

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Вважається, що, даруючи годинник, ви нібито віддаєте іншій людині життєвий час, який відміряно вам. Також це може викликати проблеми у житті, труднощі та тривоги. А на подарунок краще обирати щось корисне, нейтральне, або ж, якщо людина хоче годинник, то подаруйте їй гроші на нього.

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Крім цього, наші предки придумали, як обійти негативне значення цього популярного забобону. Для цього треба виставити стрілки на неправильний час. Вже отримувач "презенту" налаштує його на потрібний час і стане його володарем.

Проте ділова сфера не послуговується такими заборонами, адже хорошим тоном вважається подарувати годинник начальнику, бізнес-партнеру або колезі. Адже дорогий та якісний годинник підкреслить статус людини.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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