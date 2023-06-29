Що робити, якщо ви пересолили суп: чотири способи врятувати страву

Кожен з нас часом випадково додавав до свого супу забагато солі. Через цю помилку, смак страви може бути зіпсований. UAportal підготував корисні рекомендації, які точно врятують ваш їжу.

Додайте несолону рідину

Ви можете налити в суп воду, несолоний бульйон або навіть молочні продукти, щоб зменшити солоність. Додайте невелику кількість рідини, паралельно пробуючи смак. Так ви досягнете балансу та не зробите їжу надто рідкою.

Нейтралізуйте за допомогою кислоти

Кислі інгредієнти можуть допомогти нейтралізувати солоність супу. Спробуйте додати лимонний сік чи оцет. Будьте обережні, якщо ви втратите міру, кислоти спотворять справжній смак страви також.

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Додайте крохмаль

Крохмалисті інгредієнти, такі як картопля, рис або макарони, теж можуть врятувати вашу страву. Ці інгредієнти поглинають надлишки солі та допомагають збалансувати смак. Приготуйте крохмальні продукти окремо, а потім додайте їх у суп. Нехай він кілька хвилин ще повариться, щоб виділилася частина крохмалю.

Додайте вершки або молочні продукти

Вершки чи молочні продукти допоможуть пом'якшити солоність і створити смачнішу їжу. Залежно від типу супу, який ви готуєте, додайте трохи сметани, крапельку густих вершків чи ложку йогурту.

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