Что делать, если вы пересолили суп: четыре способа спасти блюдо

Каждый из нас порою случайно добавлял к своему супу многовато соли. Из-за этой ошибки, вкус блюдо может быть испорчен. UAportal подготовил полезные рекомендации, которые точно спасут ваш еду.

Добавляйте несоленую жидкость

Вы можете налить в суп воду, несоленый бульон или даже молочные продукты, чтобы уменьшить соленость. Добавляйте небольшое количество жидкости, параллельно пробуя вкус. Так вы достигнете баланса и не сделаете еду слишком жидкой.

Нейтрализуйте с помощью кислоты

Кислые ингредиенты могут помочь нейтрализовать соленость супа. Попробуйте прибавить лимонный сок или уксус. Будьте осторожные, если вы потеряете меру, кислоты исказят настоящий вкус блюда также.

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Добавляйте крахмал

Крахмалистые ингредиенты, такие как картофель, рис или макароны, тоже могут спасти ваше блюда. Эти ингредиенты поглощают излишки соли и помогают сбалансировать вкус. Приготовьте крахмальные продукты отдельно, а потом добавляйте их в суп. Пусть он несколько минут еще поварится, чтобы выделилась часть крахмала.

Добавляйте сливки или молочные продукты

Сливки или молочные продукты помогут смягчить соленость и создать вкуснейшую еду. В зависимости от типа супа, который вы готовите, добавляйте немного сметану, капельку густых сливок или ложку йогурту.

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