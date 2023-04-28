Що мало хто знає про Мадонну: п'ять фактів про ікону музики

Мадонна – ім'я, яке не потребує представлення. Це американська співачка, автор пісень, актриса та бізнесвумен, що залишила незабутній слід у музичній індустрії. UAportal підготував п'ять цікавих фактів про Мадонну, які ви могли не знати.

Факт 1

Мадонна спочатку була відкинута на головну роль кіно. 1992 року вона прослуховувалася на головну роль у фільмі "Основний інстинкт". Однак у результаті ця роль дісталася Шерон Стоун.

Факт 2

Мадонна – досвідчена танцівниця. Вона вивчала танці в університеті Мічігану, а потім переїхала в Нью-Йорк, щоб продовжити музичну кар'єру.

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Факт 3

Зірка здобула визнання за свої філантропічні зусилля. Протягом багатьох років вона підтримувала різні цілі, у тому числі боротьбу зі СНІДом та бідністю в Африці.

Факт 4

Співачка володіє кількома мовами. Вона вільно розмовляє італійською, іспанською та французькою мовами.

Факт 5

За свою кар'єру Мадонна встановила багато рекордів. Їй належить рекорд за кількістю синглів номер один у британських чартах серед жінок – 13. Крім того, вона продала більше 300 мільйонів записів по всьому світу, що робить її виконавицею всіх часів.

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