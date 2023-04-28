Что мало кто знает про Мадонну: пять фактов об иконе музыки

Мадонна – имя, которое не нуждается в представлении. Это американская певица, автор песен, актриса и бизнесвумен, оставившая неизгладимый след в музыкальной индустрии. UAportal подготовил пять интересных фактов о Мадонне, которые вы могли не знать.

Факт 1

Мадонна изначально была отвергнута на главную роль в кино. В 1992 году она прослушивалась на главную роль в фильме "Основной инстинкт". Однако в итоге эта роль досталась Шэрон Стоун.

Факт 2

Мадонна – опытная танцовщица. Она изучала танцы в Мичиганском университете, а затем переехала в Нью-Йорк, чтобы продолжить музыкальную карьеру.

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Факт 3

Звезда получила признание за свои филантропические усилия. На протяжении многих лет она поддерживала различные цели, в том числе борьбу со СПИДом и бедностью в Африке.

Факт 4

Певица владеет несколькими языками. Она свободно говорит на итальянском, испанском и французском языках.

Факт 5

За свою карьеру Мадонна установила множество рекордов. Ей принадлежит рекорд по количеству синглов номер один в британских чартах среди женщин – 13. Кроме того, она продала более 300 миллионов записей по всему миру, что делает ее самой продаваемой исполнительницей всех времен.

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