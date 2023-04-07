Що не можна робити: Звички водіїв, які шкодять автомобілю

Не лише пробіг та вік впливає на стан автомобіля. Деякі звички власника можуть сильно вкоротити машині віку. Наприклад регулярне куріння в салоні призводить до поганого запаху у салоні та його зношення. Крім того, куріння впливає на стан лобового скла, на якому з часом з‘являється плівка, яка погіршує видимість.

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Ще однією шкідливою звичкою є вижимання зчеплення на машинах з МКПП на зупинках. Звичка так їздити буде коштувати власнику швидкого зношення деталей. Для власників коробки – автомат теж ж правило: заборонено навмисно вмикати режим "паркінг" на кожному світлофорі.

Шкідливо також уникати використання "ручника". На авто з механічною коробкою передач підвищується навантаження на деталі трансмісії, якщо залишати авто на схилі не поставивши на "ручник".

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Нагадаємо, UaPortal писав про те, як запобігти запотіванню фар.

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