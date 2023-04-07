Что нельзя делать: Привычки водителей, которые вредят автомобилю

Не только пробег и возраст влияют на состояние автомобиля. Некоторые привычки владельца могут сильно укоротить машине возраст. Например, регулярное курение в салоне приводит к плохому запаху в салоне и его износу. Кроме того, курение влияет на состояние лобового стекла, на котором со временем появляется пленка, ухудшающая видимость.

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Еще одной вредной привычкой является выдавливание сцепления на машинах с МКПП на остановках. Привычка так ездить будет стоить владельцу быстрого износа деталей. Для владельцев коробки – автомат тоже есть правило: запрещено намеренно включать режим "паркинг" на каждом светофоре.

Вредно также избегать использования "ручника". На авто с механической коробкой передач повышается нагрузка на детали трансмиссии, если оставлять авто на склоне не поставив на "ручник".

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Напомним, UaPortal писал о том, как предотвратить запотевание фар.

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