Що посадити у вересні, щоб отримати щедрий урожай: 5 варіантів

Багато людей вважає, що садити рослини можна лише весною та на початку літа, але це не зовсім так. UAportal розповів про широкий асортимент овочів та квітів, які можна посіяти чи висадити протягом вересня, а потім отримати хороший врожай.

Чорнобривці в горщиках

У вересні ви можете посіяти зимостійкі однорічні рослини, наприклад, чорнобривці та сон-траву. Ці квіти зацвітуть на кілька тижнів раніше, ніж ті, що ви посадите весною.

Спершу добре підготуйте ґрунт і висійте насіння безпосередньо в неглибокі лунки або в горщики. Щоб захистити рослини від прохолодної погоди, з жовтня накрийте ділянку флісом або тонким шаром плівки.

Часник

Висаджуйте зубчики на глибину 2,5 см і на відстані 25 см один від одного у родючий ґрунт, попередньо підготувавши його належним чином. Пагони повинні з'явитися до осені, перезимувати, а навесні дати нові паростки.

Відео дня

Листя салату

Знайдіть захищене місце на просто неба або використовуйте горщики для вирощування. Ви можете засіяти листову гірчицю та зимові салатні мікси. Наприклад, сорти салату "Холодок" або "Ажур", бажано висівати під склом.

Горох

Як і квасолю, морозостійкий горох можна сіяти у вересні, щоб отримати ранній урожай. Вибирайте такі сорти, як "Масляний король" або "Метеор Дзекановскі".

Редиска

Якщо восени є теплий ґрунт та сприятливі умови, засійте пізню партію насіння редиски. Вона дозріває всього за кілька тижнів, що робить її чудовим доповненням до осінніх салатів.

Раніше, UaPortal поділився, що робити з гнилими яблуками в саду.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!