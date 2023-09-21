Що зробити, щоб квітковий букет стояв якнайдовше: 4 лайфхаки

Букети, які вам дарують дуже швидко в’януть та втрачають свою красу? UAportal зібрав важливі поради, які допоможуть вам подовжити життя квітів, аби зберегти їхню свіжість і витонченість.

Обріжте стебла квітів

Перед тим, як поставити букет у воду, необхідно трохи обрізати стебла. Гострими ножицями або флористичним ножем зробіть чистий зріз під кутом 45 градусів. Це забезпечить квітам нову площу для поглинання води та поживних речовин. Будь-яке листя, яке може бути занурене у воду, слід видалити, щоб запобігти розмноженню бактерій.

Використовуйте чисту вазу й свіжу воду

Спершу вазу слід промити теплою водою з милом й ретельно все прополоскати. Використовуйте воду кімнатної температури. Окрім цього, ви можете додати підживлення для квітів, якщо воно йде в комплекті з букетом.

Пам’ятайте, що заміна води кожні два-три дні перешкоджатиме розмноженню бактерій і збереже свіжість квітів.

Зберігайте букет якомога далі від прямих сонячних променів і джерел тепла

Квіти чутливі до тепла, оскільки це може спричинити їх вигорання й в'янення. Щоб подовжити життя букета, його слід поставити в прохолодне місце якомога далі від сонячних променів, вентиляційних отворів і приладів, що випромінюють тепло.

Регулярно обприскуйте квіти

Квіти краще квітнуть у вологому середовищі, тому регулярне обприскування допоможе подовжити їхню свіжість. Це можна робити за допомогою пульверизатора, наповненого чистою водою. Однак слід уникати зволоження квітів, які чутливі до води, наприклад, йдеться про орхідеї або сукуленти.

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