Чи дійсно кава негативно впливає на шкіру: розвінчуємо найпопулярніші міфи

Каву часто необґрунтовано звинувачують у впливі на старіння шкіри та навіть в появі пігментних плям. Та чи дійсно це так?

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Команда UAportal розібралась у питанні. Ми розповідаємо, чи варто вірити популярним міфам про ароматний напій.

Кава викликає передчасне старіння шкіри

Хоча існує думка, що вона може викликати зневоднення, насправді кава містить антиоксиданти, які захищають шкіру від ушкоджень вільними радикалами, які й спричиняють старіння.

Правильне та помірне споживання кави, в поєднанні зі збалансованим харчуванням та доглядом за шкірою, не призводить до її передчасного старіння.

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Провокує появу пігментних плям

Щодо пігментних плям, не існує достовірних досліджень, які б підтверджували, що кава їх провокує. Ксантин, який міститься у каві, може навіть зменшувати запалення та подразнення шкіри.

Деякі косметичні засоби включають каву як компонент для лікування пігментації шкіри.

Може викликати запалення та висипання на шкірі

Що стосується запалень та висипань – це залежить від особистої реакції на каву. У деяких випадках напій може погіршити стан шкіри, але для багатьох людей він не має негативного впливу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про чотири правила споживання кави, про які повинні пам'ятати всі, щоб звичка не шкодила здоров'ю.

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