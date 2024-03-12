Действительно ли кофе негативно влияет на кожу: развенчиваем самые популярные мифы

Кофе часто необоснованно винят во влиянии на старение кожи и даже в появлении пигментных пятен. Действительно ли это так?

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Команда UAportal разобралась в этом вопросе. Мы рассказываем, стоит ли верить популярным мифам об ароматном напитке.

Кофе вызывает преждевременное старение кожи

Хотя существует мнение, что оно может вызвать обезвоживание, на самом деле кофе содержит антиоксиданты, которые защищают кожу от повреждений свободными радикалами, вызывающими старение.

Правильное и умеренное потребление кофе, в сочетании со сбалансированным питанием и уходом за кожей, не приводит к ее преждевременному старению.

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Провоцирует появление пигментных пятен

Что касается пигментных пятен, не существует достоверных исследований, подтверждающих, что кофе их провоцирует. Ксантин, содержащийся в кофе, может даже уменьшать воспаление и раздражение кожи.

Некоторые косметические средства включают в себя кофе как компонент для лечения пигментации кожи.

Может вызвать воспаление и сыпь на коже

Что касается воспалений и высыпаний – это зависит от личной реакции на кофе. В некоторых случаях напиток может ухудшить состояние кожи, но для многих людей он не оказывает негативного влияния.

Напомним, ранее мы рассказывали о четырех правилах потребления кофе, о которых должны помнить все, чтобы привычка не вредила здоровью.

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