Дешево та ще й можна їсти у піст: як приготувати смачне розсипчасте печиво

Якщо ви хочете якоїсь пісної випічки для чаю, то варто згадати про перевірені часом та легкі в приготуванні рецепти, як от наступний.

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На сайті cookpad.com поділились рецептом печива, що готується на помідорному розсолі. Воно виходить розсипчастим та неймовірно смачним, а також потребує мінімальних витрат на продукти. У цьому печиві відсутні такі інгредієнти, як масло або яйця, тому воно ідеально підходить до посту.

Для приготування можна використовувати будь-який розсіл, проте якщо він занадто солоний, рекомендується додати трохи більше цукру. Попри те, що під час випікання може відчуватися запах аміаку, у готовому печиві він повністю зникне.

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Нам знадобиться:

12 ст. л. розсолу з помідорів

12 ст. л. олії

7 ст. л. цукру

380-400 г борошна

3 г амонію

солодкий чай для змащення

будь-які подрібнені горіхи для посипки

Приготування:

Для тіста з’єднайте в мисці розсіл, цукор, та олію. Потім додайте борошно, змішане з амонієм, і вимішуйте до однорідності. Сформуйте з тіста кулю, обгорніть її харчовою плівкою і помістіть у холодильник на 20 хвилин, щоб воно відпочило. Потім розкачайте тісто у пласт товщиною 5 мм. Вирізаємо заготовки формочкою чи просто склянкою (будуть кружечки). Розмістіть заготовки на деку, застеленому пергаментом. Зверху змастіть печиво солодким чаєм. Посипте поверхню горіхами. Випікайте при температурі 180°C протягом 10 хвилин у добре розігрітій духовці.

Дайте печиву трохи охолонути перед подачею. Смачного!

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