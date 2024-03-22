Смачно, просто та дешево: як спекти ідеальний кекс без молока і яєць
Для тих, хто хоче чогось солодкого, ми підготували цікавий рецепт десерту для чаювання. Процес приготування є легким та швидким.
Портал "Школа Життя" поділився рецептом неймовірно ароматного кексу з використанням кефіру. У складі немає яєць та молока і в процесі змішування інгредієнтів навіть не знадобиться міксер.
Нам знадобиться:
- 150 г цукру
- 60 мл соняшникової олії
- 250 мл кефіру
- 1 ч. л. соди
- 230-250 г борошна
- 100 г сушеної вишні
- цукрова пудра
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Приготування:
- Наливаємо в миску кефір, додаємо до нього соду та ретельно перемішуємо.
- Всипаємо цукор та вливаємо олію, знову перемішуємо до однорідності.
- Борошно просіваємо та вводимо в масу, замішуючи тісто до консистенції густої сметани.
- Сушені вишні обвалюємо в ложці борошна та акуратно вмішуємо їх в тісто, щоб вони рівномірно розподілилися.
- Форму для запікання змащуємо маслом чи вистилаємо папером для випікання, виливаємо тісто.
- Випікаємо при температурі 180°C протягом 30-35 хвилин до золотистої скоринки. Посипаємо готовий кекс цукровою пудрою і подаємо до столу з чаєм чи кавою.
Сушену вишню можна замінити на свіжу або заморожену.
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