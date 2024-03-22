Вкусно, просто и дешево: как испечь идеальный кекс без молока и яиц
Для тех, кто хочет чего-нибудь сладкого, мы подготовили интересный рецепт десерта для чаепития. Процесс приготовления легкий и быстрый.
Портал "Школа Жизни" поделился рецептом невероятно ароматного кекса с использованием кефира. В составе нет яиц и молока и в процессе смешивания ингредиентов даже не пригодится миксер.
Нам понадобится:
- 150 г сахара
- 60 мл подсолнечного масла
- 250 мл кефира
- 1 ч. л. соды
- 230-250 г муки
- 100 г сушеной вишни
- сахарная пудра
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Приготовление:
- Наливаем в миску кефир, добавляем в него соду и тщательно перемешиваем.
- Всыпаем сахар и вливаем растительное масло, снова перемешиваем до однородности.
- Муку просеиваем и вводим в массу, замешивая тесто до консистенции густой сметаны.
- Сушеные вишни обваливаем в ложке муки и аккуратно вмешиваем в тесто, чтобы они равномерно распределились.
- Форму для запекания смазываем маслом или выстилаем бумагой для выпечки, выливаем тесто.
- Выпекаем при температуре 180°C в течение 30-35 минут до золотистой корочки. Посыпаем готовый кекс сахарной пудрой и подаем на стол чаем или кофе.
Сушеную вишню можно заменить свежей или замороженной.
Раньше мы рассказывали, как приготовить нежный шоколадный кекс из какао.
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