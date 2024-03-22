Вкусно, просто и дешево: как испечь идеальный кекс без молока и яиц

Для тех, кто хочет чего-нибудь сладкого, мы подготовили интересный рецепт десерта для чаепития. Процесс приготовления легкий и быстрый.

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Портал "Школа Жизни" поделился рецептом невероятно ароматного кекса с использованием кефира. В составе нет яиц и молока и в процессе смешивания ингредиентов даже не пригодится миксер.

Нам понадобится:

150 г сахара

60 мл подсолнечного масла

250 мл кефира

1 ч. л. соды

230-250 г муки

100 г сушеной вишни

сахарная пудра

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Приготовление:

Наливаем в миску кефир, добавляем в него соду и тщательно перемешиваем. Всыпаем сахар и вливаем растительное масло, снова перемешиваем до однородности. Муку просеиваем и вводим в массу, замешивая тесто до консистенции густой сметаны. Сушеные вишни обваливаем в ложке муки и аккуратно вмешиваем в тесто, чтобы они равномерно распределились. Форму для запекания смазываем маслом или выстилаем бумагой для выпечки, выливаем тесто. Выпекаем при температуре 180°C в течение 30-35 минут до золотистой корочки. Посыпаем готовый кекс сахарной пудрой и подаем на стол чаем или кофе.

Сушеную вишню можно заменить свежей или замороженной.

Раньше мы рассказывали, как приготовить нежный шоколадный кекс из какао.

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