Два ефективних лайфхаки, які допоможуть легше запам'ятовувати інформацію

UAportal розповідає про ефективні лайфхаки для покращення пам'яті за допомогою деяких технік. У цій статті розглядається техніка "чанкінгу", коли інформація розбивається на частини для полегшення її обробки та запам'ятовування. Крім того, ви дізнаєтеся про техніка асоціацій, яка використовує асоціації для покращення запам'ятовування.

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Техніка "чанкінгу"

Техніка "чанкінгу" – це ефективний лайфхак для поліпшення пам'яті. Розбиваючи інформацію на менші, значущі шматки, ваш мозок може легше її обробляти і запам'ятовувати. Наприклад, коли ви стикаєтесь з довгим рядком чисел, ви можете згрупувати їх у менші набори і присвоїти значення кожному набору.

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Таким чином, вам потрібно буде запам'ятати лише кілька смислових груп, а не довгу випадкову послідовність. Використання методу "чанкінгу" значно покращує здатність запам'ятовувати та відтворювати інформацію.

Техніка асоціацій

Ще один цінний лайфхак для покращення пам'яті – техніка асоціацій. Вона полягає в тому, щоб пов'язати нову інформацію з наявними знаннями або створити яскраві уявні образи.

Наприклад, при спробі згадати чиєсь ім'я, асоціюючи його з людиною, яку ви вже знаєте, або візуалізуючи її обличчя, ви можете полегшити запам'ятовування. Встановивши ці зв'язки або створивши сильні візуальні підказки, мозок краще підготовлений до отримання інформації, коли це необхідно, що призводить до покращення пам'яті.

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