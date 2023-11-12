Ефективні способи завивки волосся без плойки

Для тих, хто шукає ефективні альтернативи плойці, UAportal підготував інструкцію про те, як накрутити волосся. Спробуйте ці зручні техніки в домашніх умовах, щоб досягти ідеальних локонів без потенційної шкоди від гарячих інструментів для укладки.

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Метод накручування і заколювання

Для того, щоб накрутити волосся без плойки, чудово підійде метод "скрути і заколи". Почніть зі зволоження волосся і поділу його на невеликі пасма. Візьміть кожну частину і міцно скрутіть її від коренів до кінчиків. Закріпіть закрутку на шкірі голови за допомогою шпильок. Повторіть цей процес з рештою пасом, обережно, щоб не зламати їх. Залиште локони на ніч або до повного висихання волосся, а потім делікатно розплутайте їх, щоб отримати приголомшливі природні локони.

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Завивка у вигляді пучка зі шкарпеток

Ще одна ефективна техніка для завивки волосся без плойки – метод "пучок зі шкарпеток". Скрутіть шкарпетку у формі пончика. Змочіть волосся і зав'яжіть його у високий хвіст. Розмістіть згорнуту шкарпетку в кінець хвоста і почніть накручувати волосся на шкарпетку у напрямку до маківки. Закріпіть пучок шпильками. Залиште пучок на ніч або до повного висихання волосся.

Техніка плетіння

Для більш розслаблених локонів чудово підійде техніка плетіння косичок. Почніть з того, що намочіть волосся і розділіть його на три частини. Акуратно заплетіть кожну частину туго від коренів до кінчиків, переконавшись, що кінці закріплені гумками для волосся. Залиште коси на кілька годин або на ніч. Коли прийде час розпустити локони, акуратно розплетіть кожну косу і пальцями розділіть хвилі.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно сушити волосся.

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