Ефективний у боротьбі з тромбозом: нове дослідження виявило неймовірні властивості ківі

Тромбоз – це серйозне захворювання, яке може призвести до небезпечних ускладнень. Нещодавні наукові відкриття вказують на те, що деякі продукти можуть допомогти у профілактиці цього захворювання.

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Один з таких продуктів – ківі, який полюбляють багато українців. Дослідники радять вживати від 2 до 3 плодів ківі щодня, щоб знизити ймовірність формування кров’яних згустків та зменшити рівень жирів у крові. Група норвезьких науковців, яка провела це дослідження, вважає, що ківі може бути використане як ефективна альтернатива аспірину.

У новому дослідженні, проведеному науковцями з Університету Осло, було виявлено, що регулярне споживання ківі (2-3 плоди щодня протягом місяця) сприяє зниженню агрегації тромбоцитів та зменшенню рівня тригліцеридів на 15% у порівнянні з людьми, які не вживали цей фрукт.

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Дослідники встановили, що ківі має властивості, які допомагають розріджувати кров, тим самим знижуючи ймовірність формування кров’яних згустків та жирових відкладень, що є основною причиною закорковування судин. При цьому, вживання ківі не впливає на рівень ліпопротеїнів високої щільності, відомих як "хороший" холестерин. Аналогічний ефект можна досягти, приймаючи аспірин у дозах, рекомендованих для підтримки серцевого здоров’я.

Професор Асім Дуттарой, провідний дослідник з Інституту фундаментальних медичних наук Університету Осло, підкреслив, що ківі може слугувати альтернативою препаратам, які пригнічують тромбоцити, таким як аспірин, що використовуються для зниження ризику серцевих нападів, інсультів та смерті від серцево-судинних захворювань.

Варто зазначити, що аспірин, який є частиною групи нестероїдних протизапальних препаратів, широко застосовується для профілактики серцево-судинних розладів, зокрема, приймається приблизно 14 мільйонами американців щодня. Однак, як і інші ліки цієї категорії, аспірин може спричинити запалення та виразки шлунково-кишкового тракту, що призводить до госпіталізації близько 100 тисяч осіб щороку, з яких 10-20 тисяч помирають від ускладнень, пов’язаних з прийманням НПЗЗ.

Команда професора Дуттароя не пропонує повністю замінювати аспірин ківі, але радить включити цей фрукт у щоденний раціон, особливо для тих, хто прагне покращити стан серцево-судинної системи через збалансоване харчування.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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