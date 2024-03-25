Эффективный в борьбе с тромбозом: новое исследование выявило невероятные свойства киви

Тромбоз – это серьезное заболевание, которое может привести к опасным осложнениям. Недавние научные открытия указывают, что некоторые продукты могут помочь в профилактике этого заболевания.

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Один из таких продуктов – киви, который любят многие украинцы. Исследователи советуют употреблять ежедневно от 2 до 3 плодов киви, чтобы снизить вероятность формирования кровяных сгустков и уменьшить уровень жиров в крови. Группа норвежских ученых, которая провела это исследование, считает, что киви может быть использовано как эффективная альтернатива аспирину.

В новом исследовании, проведенном учеными из Университета Осло, было обнаружено, что регулярное потребление киви (2-3 плода ежедневно в течение месяца) способствует снижению агрегации тромбоцитов и уменьшению уровня триглицеридов на 15% по сравнению с людьми, не употребляющими этот фрукт.

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Исследователи установили, что киви обладает свойствами, которые помогают разжижать кровь, снижая вероятность формирования кровяных сгустков и жировых отложений, что является основной причиной закупорки сосудов. При этом употребление киви не влияет на уровень липопротеинов высокой плотности, известных как "хороший" холестерин. Аналогичный эффект можно достичь, принимая аспирин в дозах, рекомендованных для поддержания сердечного здоровья.

Профессор Асим Дуттарой, ведущий исследователь из Института фундаментальных медицинских наук Университета Осло, подчеркнул, что киви может служить альтернативой препаратам, подавляющим тромбоциты, таким как аспирин, используемые для снижения риска сердечных приступов, инсультов и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Следует отметить, что аспирин, являющийся частью группы нестероидных противовоспалительных препаратов, широко применяется для профилактики сердечно-сосудистых расстройств, в частности, принимается примерно 14 миллионами американцев в день. Однако, как и другие лекарства этой категории, аспирин может повлечь за собой воспаление и язвы желудочно-кишечного тракта, что приводит к госпитализации около 100 тысяч человек ежегодно, из которых 10-20 тысяч умирают от осложнений, связанных с приемом НПВС.

Команда профессора Дуттароя не предлагает полностью заменять аспирин киви, но советует включить этот фрукт в ежедневный рацион, особенно для тех, кто стремится улучшить состояние сердечно-сосудистой системы через сбалансированное питание.

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