Цей рецепт буде дуже доречним у піст: як приготувати смачний борщ без м'яса

Хочемо поділитись з вами секретами приготування смачного борщу до Великого посту. Він звичайно ж буде без м’яса, але завдяки додаванню квасолі залишиться неймовірно смачним та поживним.

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Якщо ви вирішите приготувати непісний борщ, то воду можна просто замінити на бульйон. Рецептом поділились на сайті vkusnoo.com.ua. Варто зазначити, що квасоля не лише збагачує смак борщу, але й робить його більш калорійним.

Нам знадобиться:

1 склянка білої або червоної квасолі

3 літри води

2 середніх буряки

4 картоплини

¼ головки капусти

кілька гілочок петрушки та кропу

спеції до смаку

2 моркви

2 солодкі перці

4 столові ложки рослинної олії

1 цибулина

0,5 склянки томатної пасти

1-2 столові ложки цукру

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Приготування:

Наповніть миску водою і замочіть квасолю на ніч (близько 12 годин). Після цього ретельно промийте її під проточною водою. Налийте воду в каструлю, доведіть до кипіння, після чого додайте квасолю. Зменшіть вогонь і варіть до її м’якості (від 40 до 120 хвилин), не забудьте посолити. Очистіть моркву і натріть її на тертці, а цибулю наріжте дрібними кубиками. Розігрійте олію на сковорідці та обсмажте моркву до золотистого кольору (3-5 хвилин). Додайте солодкий перець, обсмажте все разом ще кілька хвилин, потім введіть томатну пасту, трохи цукру та солі, і тушкуйте ще 5 хвилин. В кінці додайте цибулю і тушкуйте до м’якості. У бульйон з квасолею покладіть тертий буряк і картоплю, нарізану кубиками. Варіть 10 хвилин, потім додайте шатковану капусту і варіть ще 3-4 хвилини. Введіть засмажку до борщу, додайте спеції на ваш смак. Доведіть до кипіння і варіть на слабкому вогні до повної готовності. В кінці додайте дрібно нарізану свіжу зелень і вимкніть вогонь.

Для досягнення ідеального смаку, борщ має відпочити під закритою кришкою протягом 20-30 хвилин. Після цього його можна подавати до столу.

Раніше ми розповідали про головну помилку в приготуванні борщу, про яку мало хто знає.

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