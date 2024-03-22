Этот рецепт будет очень кстати в пост: как приготовить вкусный борщ без мяса

Хотим поделиться с вами секретами приготовления вкусного борща к Великому посту. Он, конечно же, будет без мяса, но благодаря добавлению фасоли останется невероятно вкусным и питательным.

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Если вы решите приготовить непостный борщ, воду можно просто заменить на бульон. Рецептом поделились на сайте vkusnoo.com.ua. Следует отметить, что фасоль не только обогащает вкус борща, но и делает его более калорийным.

Нам понадобится:

1 стакан белой или красной фасоли

3 литра воды

2 средних свеклы

4 картофелины

¼ головки капусты

несколько веточек петрушки и укропа

специи по вкусу

2 моркови

2 сладких перца

4 столовые ложки растительного масла

1 луковица

0,5 стакана томатной пасты

1-2 столовые ложки сахара

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Приготовление:

Наполните миску водой и замочите фасоль на ночь (около 12 часов). После этого тщательно промойте под проточной водой. Налейте воду в кастрюлю, доведите до кипения, затем добавьте фасоль. Убавьте огонь и варите до ее мягкости (от 40 до 120 минут), не забудьте посолить. Очистите морковь и натрите ее на терке, а лук нарежьте мелкими кубиками. Разогрейте масло на сковороде и обжарьте морковь до золотистого цвета (3-5 минут). Добавьте сладкий перец, обжарьте все еще несколько минут, затем введите томатную пасту, немного сахара и соли, и тушите еще 5 минут. В конце добавьте лук и тушите до мягкости. В бульон с фасолью положите тертую свеклу и картофель, нарезанный кубиками. Варите 10 минут, затем добавьте шинкованную капусту и варите еще 3-4 минуты. Введите зажарку к борщу, добавьте специи по вашему вкусу. Доведите до кипения и варите на слабом огне до полной готовности. В конце добавьте мелко нарезанную свежую зелень и выключите огонь.

Для достижения идеального вкуса борщ должен отдохнуть под закрытой крышкой в течение 20-30 минут. После этого его можно подавать на стол.

Раньше мы рассказывали о главной ошибке в приготовлении борща, о которой мало кто знает.

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