Фільми для сімейного перегляду: проведіть час із близькими приємно
UAportal підготував список сімейно-орієнтованих фільмів, випущених у період з 2016 до 2019 року. Ці фільми були ретельно відібрані на основі своїх рейтингів IMDB, які варіюються від 6,5 до 10.
Маленький принц
IMDB Рейтинг: 8,2
Жанр: Сімейний анімаційний фільм
Країна: Франція, Канада, Люксембург; Тривалість: 108 хвилин. Рік: 2016
Режисер: Марк Осборн
Фільм "Маленький принц" розповідає історію молодої дівчини, яка зустрічає ексцентричного Авіатора та відкриває для себе чарівний світ, де можливо все.
Мірай з майбутнього
IMDB Рейтинг 7,7
Жанр: Пригоди, анімація
Країна: Японія; Тривалість: 98 хвилин; Рік 2018
Продюсер Мамору Хосода
"Мирай з майбутнього" розповідає про пригоди Куна, коли він зустрічає свою матір у підлітковому віці та свого прадіду в юності. Ці непередбачувані зустрічі розкривають історію сім'ї Куна, що, зрештою, допомагає йому зрозуміти, чому все має бути так, як є. За допомогою чарівних істот, що оточують його, Кун дізнається секрети, що ховаються в минулому сім'ї, що дозволяє йому зрозуміти, що означає бути частиною чогось більшого, ніж він сам.
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Фердінанд
IMDB Рейтинг: 6,8
Жанр: Пригоди, анімація
Країна: США; Тривалість: 108 хвилин; Рік: 2017
Продюсер: Карлос Салданья.
Цей анімаційний комедійний фільм розповідає про Фердинанда, гігантського бика, який воліє квіти, а не бої на кориді, і вирушає в епічну подорож Іспанією після того, як люди прийняли його за небезпечного звіра.
Чудо
IMDB Рейтинг: 8
Жанр: драматичний фільм
Країна: США; Тривалість: 113 хвилин; Рік: 2017
Режисер: Стівен Чбоскі
Цей американський драматичний фільм розповідає історію Августа Пулмана, що народився з лицьовими відмінностями, які не дозволили йому вчитися в загальноосвітній школі, коли він вперше в житті вступає до п'ятого класу підготовчої школи Бічер, незважаючи на протести батьків однокласників проти його включення в середу їхнього класу.
Історія іграшок 4
IMDB Рейтинг: 7,9
Жанр: анімаційна комедія
Країна: США; Тривалість: 109 хвилин; Рік: 2019
Режисер: Джош Кулі
"Історія іграшок 4" розповідає історію Вуді, коли Бонні додає неохоче нову іграшку на ім'я "Форкі" у свою кімнату, що викликає хаос серед друзів Вуді, які шукають Форкі в несподіваних місцях, щоб повернути його додому, поки не стало надто пізно.
Раніше UAportal розповідав про найкращі фантастичні фільми, що вийшли в період з 2010 по 2015 рік. Усі вони мають рейтинг 7.5 чи вище на IMDB.
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