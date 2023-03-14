Фильмы для семейного просмотра: проведите время с близкими приятно

UAportal подготовил список семейно-ориентированных фильмов, выпущенных в период с 2016 по 2019 год. Эти фильмы были тщательно отобраны на основе их рейтингов IMDB, которые варьируются от 6,5 до 10.

Маленький принц

IMDB Рейтинг: 8,2

Жанр: Семейный анимационный фильм

Страна: Франция, Канада, Люксембург; Продолжительность: 108 минут. Год: 2016

Режиссер: Марк Осборн

Фильм "Маленький принц"рассказывает историю молодой девушки, которая встречает эксцентричного Авиатора и открывает для себя волшебный мир, где возможно все.

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Мирай из будущего

IMDB Рейтинг 7,7

Жанр: Приключения, анимация

Страна: Япония; Продолжительность: 98 минут; Год 2018

Продюсер Мамору Хосода

"Мирай из будущего" рассказывает о приключениях Куна, когда он встречает свою мать в подростковом возрасте и своего прадедушку в юности. Эти непредсказуемые встречи раскрывают историю семьи Куна, что в конечном итоге помогает ему понять, почему все должно быть так, как есть. С помощью волшебных существ, окружающих его, Кун узнает секреты, скрывающиеся в прошлом семьи, что позволяет ему понять, что значит быть частью чего-то гораздо большего, чем он сам.

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Фердинанд

IMDB Рейтинг: 6,8

Жанр: Приключения, анимация

Страна: США; Продолжительность: 108 минут; Год: 2017

Продюсер: Карлос Салданья.

Этот анимационный комедийный фильм рассказывает о Фердинанде, гигантском быке, который предпочитает цветы, а не бои на корриде, и отправляется в эпическое путешествие по Испании после того, как люди приняли его за опасного зверя.

Чудо

IMDB Рейтинг: 8

Жанр: драматический фильм

Страна: США; Продолжительность: 113 минут; Год: 2017

Режиссер: Стивен Чбоски

Этот американский драматический фильм рассказывает вдохновляющую историю Августа Пулмана, родившегося с лицевыми различиями, которые не позволили ему учиться в общеобразовательной школе, когда он впервые в жизни поступает в пятый класс подготовительной школы Бичер, несмотря на протесты родителей одноклассников против его включения в среду их класса.

История игрушек 4

IMDB Рейтинг: 7,9

Жанр: анимационная комедия

Страна: США; Продолжительность: 109 минут; Год: 2019

Режиссер: Джош Кули

"История игрушек 4"рассказывает историю Вуди, когда Бонни добавляет неохотно новую игрушку по имени "Форки" в свою комнату, что вызывает хаос среди друзей Вуди, которые ищут Форки в неожиданных местах, чтобы вернуть его домой, пока не стало слишком поздно.

Ранее UAportal рассказывал о лучших фантастических фильмах, вышедших в период с 2010 по 2015 год. Все они имеют рейтинг 7.5 или выше на IMDB.

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