Фільми про супергероїв 2018-21 років: пориньте в унікальні світи

В останні роки фільми про супергероїв домінують у прокаті, і UAportal підготував список найкращих фільмів про супергероїв, які врятували індустрію у період 2018-2021 років. Від Marvel до DC ці фільми демонструють силу супергероїв, здатних захопити глядачів і принести великі гроші.

Чорна Пантера

Рейтинг IMDB: 7.3

Жанр: Екшн, Пригоди, Науково-фантастичний

Країна: США; Тривалість: 134 хв; Рік: 2018

Продюсер: Кевін Фейдж

Фільм "Чорна пантера" став новаторським, побивши рекорди касових зборів та заслуживши визнання критиків. Фільм отримав три премії "Оскар" за найкращий дизайн костюмів, найкращий дизайн постановки та найкращу оригінальну партитуру, ставши першим фільмом про супергероїв, які перемогли в цих категоріях. Фільм також був номінований на премію "Найкраща картина".

Відео дня

Фільм "Чорна пантера" розповідає історію Т'Чалли, короля Ваканди, який стикається з проблемами, що загрожують його трону та народу.

Месники: Війна нескінченності

Рейтинг IMDB: 8.4

Жанр: Екшн, Пригоди, Науково-фантастичний

Країна: США; Тривалість: 149 хв; Рік: 2018

Продюсер: Кевін Фейдж

Фільм "Месники: Війна нескінченності" мала критичний та комерційний успіх, побивши рекорди касових зборів та заслуживши визнання критиків. Фільм був номінований на премію "Оскар" за найкращі візуальні ефекти.

У фільмі "Месники: Війна нескінченності" поєднує всіх супергероїв Кінематографічного всесвіту Marvel для боротьби з могутнім лиходієм Таносом, який прагне знищити половину Всесвіту за допомогою Каміння нескінченності.

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Людина-павук: Через всесвіт

Рейтинг IMDB: 8.4

Жанр: Анімація, Бойовик, Пригоди

Країна: США; Тривалість: 117 хв; Рік: 2018

Продюсер: Філ Лорд, Крістофер Міллер, Аві Арад, Емі Паскаль

"Людина-павук: Через всесвіт" – новаторський анімаційний фільм, який отримав премію "Оскар" за найкращий анімаційний фільм 2019 року. Він також отримав багато інших нагород, включаючи BAFTA та "Золотий глобус".

"Людина-павук: Через всесвіт" знайомить глядачів із абсолютно новим світом Людей-павук, які об'єднуються для боротьби зі лиходієм Кінгпіном.

Капітан Марвел

Рейтинг IMDB: 6.9

Жанр: Екшн, Пригоди, Наукова фантастика

Країна: США; Тривалість: 123 хв; Рік: 2019

Продюсер: Кевін Фейдж

Фільм "Капітан Марвел" мав комерційний та критичний успіх, побивши рекорди касових зборів та заслуживши визнання критиків. Фільм був номінований на премію "Оскар" за найкращі візуальні ефекти.

Фільм "Капітан Марвел" розповідає історію Керол Денверс, колишньої льотчиці ВПС США, яка стає могутнім супергероєм після дії інопланетної технології.

Месники: Фінал

Рейтинг IMDB: 8.4

Жанр: Екшн, Пригоди, Драма

Країна: США; Тривалість: 181 хв; Рік: 2019

Продюсер: Кевін Фейдж

"Месники: Фінал" мав комерційний та критичний успіх, побивши рекорди касових зборів та заслуживши визнання критиків. Фільм був номінований на премію "Оскар" за найкращі візуальні ефекти та отримав премію "Греммі" за найкращий компілятивний саундтрек для візуальних медіа.

"Месники: Фінал" об'єднує всіх супергероїв Кінематографічного всесвіту Marvel для фінальної битви з Таносом, який прагне знищити всесвіт раз і назавжди.

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