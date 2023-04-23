Фильмы о супергероях 2018-21 годов: окунитесь в уникальные миры

В последние годы фильмы о супергероях доминируют в прокате, и UAportal подготовил список лучших фильмов о супергероях, которые спасли индустрию в период 2018-2021 годов. От Marvel до DC, эти фильмы демонстрируют силу супергероев, способных увлечь зрителей и принести большие деньги.

Черная пантера

Рейтинг IMDB: 7.3

Жанр: Экшн, Приключения, Научно-фантастический

Страна: США; Продолжительность: 134 мин; Год: 2018

Продюсер: Кевин Фейдж

Фильм "Черная пантера" стал новаторским, побив рекорды кассовых сборов и заслужив признание критиков. Фильм получил три премии "Оскар" за лучший дизайн костюмов, лучший дизайн постановки и лучшую оригинальную партитуру, став первым фильмом о супергероях, победившим в этих категориях. Фильм также был номинирован на премию "Лучшая картина".

Видео дня

Фильм "Черная пантера" рассказывает историю Т'Чаллы, короля Ваканды, который сталкивается с проблемами, угрожающими его трону и народу.

Мстители: Война бесконечности

Рейтинг IMDB: 8.4

Жанр: Экшн, Приключения, Научно-фантастический

Страна: США; Продолжительность: 149 мин; Год: 2018

Продюсер: Кевин Фейдж

Фильм "Мстители: Война бесконечности" имела критический и коммерческий успех, побив рекорды кассовых сборов и заслужив признание критиков. Фильм был номинирован на премию "Оскар" за лучшие визуальные эффекты.

В фильме "Мстители: Война бесконечности" объединяет всех супергероев Кинематографической вселенной Marvel для борьбы с могущественным злодеем Таносом, который стремится уничтожить половину Вселенной с помощью Камней бесконечности.

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Человек-паук: Через вселенные

Рейтинг IMDB: 8.4

Жанр: Анимация, Боевик, Приключения

Страна: США; Продолжительность: 117 мин; Год: 2018

Продюсер: Фил Лорд, Кристофер Миллер, Ави Арад, Эми Паскаль

"Человек-паук: Через вселенные" – новаторский анимационный фильм, получивший премию "Оскар" за лучший анимационный фильм 2019 года. Он также получил множество других наград, включая BAFTA и "Золотой глобус".

"Человек-паук: Через вселенные" знакомит зрителей с совершенно новым миром Людей-пауков, которые объединяются для борьбы со злодеем Кингпином.

Капитан Марвел

Рейтинг IMDB: 6.9

Жанр: Экшн, Приключения, Научная фантастика

Страна: США; Продолжительность: 123 мин; Год: 2019

Продюсер: Кевин Фейдж

Фильм "Капитан Марвел" имел коммерческий и критический успех, побив рекорды кассовых сборов и заслужив признание критиков. Фильм был номинирован на премию "Оскар" за лучшие визуальные эффекты.

Фильм "Капитан Марвел" рассказывает историю Кэрол Дэнверс, бывшей летчицы ВВС США, которая становится могущественным супергероем после воздействия инопланетной технологии.

Мстители: Финал

Рейтинг IMDB : 8.4

Жанр: Экшн, Приключения, Драма

Страна: США; Продолжительность: 181 мин; Год: 2019

Продюсер: Кевин Фейдж

"Мстители: Финал" имел коммерческий и критический успех, побив рекорды кассовых сборов и заслужив признание критиков. Фильм был номинирован на премию "Оскар" за лучшие визуальные эффекты и получил премию "Грэмми" за лучший компилятивный саундтрек для визуальных медиа.

"Мстители: Финал" объединяет всех супергероев Кинематографической вселенной Marvel для финальной битвы с Таносом, который стремится уничтожить вселенную раз и навсегда.

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