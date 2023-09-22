Де не варто вішати дзеркало в домі: як позбутися негативної енергії

Дзеркала слугують як декоративними, так і енергетичними елементами в будинку. Вони здатні посилювати, віддзеркалювати або спотворювати енергію, що оточує людину. UaPortal розповів, в яких місцях їх дозволено та заборонено вішати, аби підтримувати гармонію та добробут у родині.

Навпроти вхідних дверей

Дзеркало, розміщене навпроти входу, віддзеркалює всю позитивну та негативну енергію, що входить у помешкання. Відтак воно може ненавмисно відштовхнути удачу, процвітання й навіть гостей. Для залучення хорошої енергетики, бажано повісити дзеркало на стіну ліворуч або праворуч від дверей.

Навпроти вікна

Коли дзеркало розташоване навпроти вікна, воно відбиває енергію ззовні. Однак це може посилити негатив, що походить від несприятливих об'єктів за вікном, таких як кладовище, лікарня або сміттєвий бак. Окрім цього, дзеркало в цьому місці може створювати відчуття холоду й порожнечі в кімнаті. Щоб протидіяти цьому, повісьте його на сусідній з вікном стіні, щоб воно відбивало світло й створювало затишок.

Навпроти ліжка

Розміщення дзеркала прямо навпроти ліжка може порушити сон і загальний стан здоров'я. Постійне віддзеркалення руху та емоцій призведе до надмірного хвилювання та напруги. Ба більше, це може спричинити стороннє втручання в стосунки між подружжям або спровокувати нічні жахіття та страхи. Щоб підтримувати спокійну атмосферу сну, закріпіть дзеркало на стіні за узголів'ям ліжка або приховайте його за шторою чи картиною.

Раніше, UaPortal поділився, як правильно підмітати, щоб у будинку була гармонія.

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