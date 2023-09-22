Где не стоит вешать зеркало в доме: как избавиться от негативной энергии

Зеркала служат как декоративными, так и энергетическими элементами дома. Они способны усиливать, отражать или искажать окружающую человека энергию. UaPortal рассказал, в каких местах их разрешено и запрещено вешать, чтобы поддерживать гармонию и благополучие в семье.

Напротив входной двери

Зеркало, расположенное напротив входа, отражает всю положительную и отрицательную энергию, входящую в квартиру. Следовательно, оно может ненамеренно оттолкнуть удачу, процветание и даже гостей. Для привлечения хорошей энергетики, желательно повесить зеркало на стену влево или вправо от двери.

Напротив окна

Когда зеркало расположено напротив окна, оно отражает энергию извне. Однако это может усугубить негатив, происходящий от неблагоприятных объектов за окном, таких как кладбище, больница или мусорный бак. Кроме того, зеркало в этом месте может создавать ощущение холода и пустоты в комнате. Чтобы противодействовать этому, повесьте его на соседней с окном стене, чтобы он отражал свет и создавал уют.

Напротив кровати

Расположение зеркала прямо напротив кровати может нарушить сон и общее состояние здоровья. Постоянное отражение движения и эмоций приведет к чрезмерному волнению и напряжению. Более того, это может вызвать постороннее вмешательство в отношения между супругами или спровоцировать ночные ужасы и страхи. Чтобы поддерживать спокойную атмосферу сна, закрепите зеркало на стене за изголовьем кровати или скройте его за шторой или картиной.

Ранее UaPortal поделился, как правильно подметать, чтобы в доме была гармония.

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