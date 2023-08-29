Хранителі снів і надійні захисники: які енергетичні властивості має лавровий лист

UAportal заглибився в значення прикмети, яка полягає в тому, що люди кладуть лавровий лист під подушку. Навіщо це робити? Відповідь на питання дає уявлення про вірування і раціональні пояснення, пов'язані з прикметою.

Практика класти лавровий лист під подушку має витоки в давній українській культурі. Вважається, що лавровий лист, покладений під подушку, може принести удачу, захистити від злих духів і сприяти спокійному сну.

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З містичної та окультної точки зору лавровий лист має потужну силу. Вважається, що він володіє захисними властивостями, які можуть відвернути негативний вплив і сприяти притоку позитивної енергії. Вважається, що лавровий лист, покладений під подушку, створює захисний щит навколо сплячого, забезпечуючи спокійний і безтурботний сон.

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На логічному та науковому рівні практику класти лавровий лист під подушку можна пояснити по-іншому. Пряність містить ефірні олії, які мають заспокійливу дію на свідомість і тіло. Аромат, що виділяється листом, може допомогти розслабити органи чуття, зменшити стрес і сприяти релаксації. Це, в свою чергу, може покращити якість сну.

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