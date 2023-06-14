Інтрижки знаменитостей, які зруйнували їм кар'єру: Топ-5 скандальних зрад

У блискучому світі знаменитостей шлюби часто створюють ілюзію ідеальних спілок, що здаються несприйнятливими до життєвих труднощів. Однак навіть найзаможніші і найбагатші люди можуть стати жертвою невірності, не підозрюючи про можливі наслідки не лише для свого особистого життя, а й для професійної кар'єри.

Крістен Стюарт і Руперт Сандерс

Коли британському режисерові Руперту Сандерсу довірили постановку фільму "Білосніжка та мисливець", він чекав на кар'єрний зліт. Він не знав, що його скандальний роман із американською актрисою Крістен Стюарт затьмарить успіх фільму.

Стюарт, відома за роллю у серії фільмів "Сутінки", змінила своєму партнерові по фільму Роберту Паттінсону, а Сандерс зрадив свою десятирічну дружину і матір його двох дітей. Викриття їхнього роману викликало шок у ЗМІ, заплямило їхню репутацію та призвело до громадського засудження.

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Джуд Лоу та Дейзі Райт

Іноді справи розгортаються за найнесподіваніших обставин. Так трапилося з Джудом Лоу, який виявився втягнутий у скандальний роман з нянею своїх дітей Дейзі Райт, перебуваючи у відносинах із британсько-американською актрисою Сієнною Міллер, з якою він навіть був заручений.

Щоправда, зрештою спливла назовні, що змусило Лоу публічно вибачитися і припинити незаконний зв'язок. Цікаво, що Райт скористалася скандалом, продавши свою історію таблоїдам, що ще більше посилило ажіотаж навколо цього інциденту.

Гевін Россдейл

Шлюб співачки Гвен Стефані та британського музиканта Гевіна Россдейла набув руйнівного характеру, коли стало відомо, що Россдейл вступив у тривалий зв'язок із нянею їхніх синів. Шокуючи, але одне з їхніх таємних побачень сталося в день, коли Стефані народила їхню третю дитину.

Шанувальники Россдейла висловили своє розчарування, присягнувшись бойкотувати його концерти та дистанціюватися від його музики. Попри те, що Россдейл був винен, він став ініціатором розлучення, який призвів до поділу їхнього спільного майна.

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Бен Аффлек

Іншим актором, якого викрили в романі з нянею, був Бен Аффлек, який на той час перебував у стосунках із актрисою Дженніфер Гарнер, відомою за роллю у фільмі "13 років, 30". Спочатку спекуляції вказували на пристрасть Аффлека до азартних ігор як причину подружніх розбіжностей, але щоправда виявилася більш повсякденною.

Він мав необережні стосунки з нянею, відповідальною за їхніх двох дітей. За даними таблоїдів, ці події розгорталися у 2015 році, але шлюборозлучний процес розпочався лише у квітні 2017 року, а 7 листопада 2018 року шлюб був офіційно розірваний.

Різ Візерспун і Райан Філіпп

Різ Уізерспун і Раян Філіпп, чарівна пара з фільму 1999 року "Жорстокі наміри", зачарували глядачів і підігріли фантазії про міцну історію кохання. На жаль, чутки про невірність Філіппа почали поширюватися, кидаючи тінь на їхній, здавалося б, ідилічний шлюб.

Хоча в документах на розлучення фігурували "непримиренні розбіжності", а не роман Філіппа з Еббі Корніш, шкоди було завдано. Багато його шанувальників втратили до нього інтерес, і водночас статус Філіпа як голлівудського серцеїда та успішного актора був заплямований.

Нагадаємо, багато акторів і співаків вирішуються на пластичні операції, тому що часто для них це необхідність. Ми розповідали, як 7 знаменитих чоловіків, корегували свою зовнішність.

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