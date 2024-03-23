Історична знахідка: учені виявили лист сестри Шекспіра

Дослідник з Університету Брістоля, аналізуючи електронні версії старовинного італійського духовного твору XVII століття, виявив несподівану інформацію про документ, який раніше вважався написаним батьком Вільяма Шекспіра.

Відео дня

Однак, згідно з останніми відомостями, авторство цього рукопису належить його менш відомій сестрі, Джоан. Про це йдеться на сайті Oxford Academic.

Дослідник здійснив ґрунтовне вивчення, щоб прослідкувати первинні публікації цього тексту італійською мовою та іншими мовами, і з’ясував, що твір було створено після смерті Джона Шекспіра.

Читайте також: Вчені реконструювали обличчя жінки-"вампіра", яка померла у 16 столітті

Знайдений приблизно у 1770 році серед балок будинку Шекспіра в Стратфорді-на-Ейвоні, цей текст є релігійним нарисом. Автор заявляє про свою готовність віддати життя за католицькі переконання в епоху, коли така віра могла коштувати життя. Це відбулося під час правління королеви Єлизавети I, яка була затятою прихильницею протестантизму.

Авторка тексту закликає до скрути совісті та просить заступництва святих у годину смерті. Вона звертається до святої Вініфреди, що підтверджує авторство Джоан Шекспір.

Свята Вініфреда, валлійська діва, яку обезголовив її відкинутий шанувальник, була покровителькою англійських дівчат, які шукали її захисту.

Ця знахідка допомагає краще зрозуміти сімейну історію Шекспірів та роль жінок у Ренесансі. Документ додає новий елемент до історії культурної спадщини родини Шекспіра.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про дослідника Ватикану, який стверджує, що да Вінчі сховав дату апокаліпсиса у своїй картині з Ісусом.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!