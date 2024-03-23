Историческая находка: ученые обнаружили письмо сестры Шекспира

Исследователь из Университета Бристоля, анализируя электронные версии старинного итальянского духовного произведения XVII века, обнаружил неожиданную информацию о документе, ранее считавшемся написанным отцом Уильяма Шекспира.

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Однако, согласно последним сведениям, авторство этой рукописи принадлежит его менее известной сестре Джоан. Об этом говорится на сайте Oxford Academic.

Исследователь провел основательное изучение, чтобы проследить первичные публикации этого текста на итальянском языке и на других языках, и выяснил, что произведение было создано после смерти Джона Шекспира.

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Обнаруженный примерно в 1770 году среди балок дома Шекспира в Стратфорде-на-Эйвоне, этот текст является религиозным очерком. Автор заявляет о своей готовности отдать жизнь за католические убеждения в эпоху, когда подобная вера могла стоить жизни. Это произошло во время правления королевы Елизаветы I, которая была ярой сторонницей протестантизма.

Автор текста призывает к затруднению совести и просит покровительства святых в час смерти. Она обращается к святой Винифреде, подтверждающей авторство Джоан Шекспир.

Святая Винифреда, валлийская дева, которую обезглавил ее отвергнутый поклонник, была покровительницей английских девушек, искавших ее защиты.

Эта находка помогает лучше понять семейную историю Шекспиров и роль женщин в Ренессансе. Документ добавляет новый элемент в историю культурного наследия семьи Шекспира.

Напомним, ранее мы рассказывали об исследователе Ватикане, который утверждает, что да Винчи скрыл дату апокалипсиса в своей картине с Иисусом.

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