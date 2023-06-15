Як боротися з випадінням волосся: корисні поради

UAportal підготував список порад про те, як уникнути облисіння. У сучасному швидко мінливому світі люди завжди шукають практичні рішення для спрощення свого життя, і ці поради допоможуть заощадити час, гроші та зусилля у боротьбі з випаданням волосся.

Дотримуйтесь здорової дієти

Здорове харчування може допомогти запобігти випаданню волосся. Важливо споживати достатню кількість білка, заліза, вітамінів та мінералів для підтримки здорового росту волосся. Збалансоване харчування, що включає нежирні білки, цілісні злаки, фрукти та овочі, сприяє здоровому росту волосся і запобігає їх випаданню. Крім того, рекомендується уникати жорстких дієт або надмірної втрати ваги, оскільки вони можуть призвести до випадання волосся.

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Використовуйте щадні засоби для догляду за волоссям

Використання агресивних хімічних речовин або приладів для термічного укладання може призвести до пошкодження волосся та його випадання. Рекомендується використовувати щадні засоби для догляду за волоссям та уникати надмірного укладання або використання високих температурних режимів.

Уникайте використання засобів для укладання волосся, що містить спирт або інші агресивні хімічні речовини, які можуть пошкодити волосся та шкіру голови. Також рекомендується уникати зачісок, які сильно стягують волосся, таких як тугі коси або кінські хвости, оскільки вони можуть викликати тракційну алопецію – форму випадання волосся, спричинену постійним натягом волосяних фолікулів.

Справляйтеся зі стресом

Стрес може стати причиною випадання волосся, а управління рівнем стресу може допомогти запобігти їх втраті. Рекомендується займатися такими видами діяльності, що знижують стрес, як фізичні вправи, медитація чи йога. Крім того, важливо висипатися і дотримуватися гігієни сну, щоб знизити рівень стресу та зміцнити здоров'я в цілому.

Увага! Інформація у цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей та не призначена як медична рада чи рада зі здоров'я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим спеціалістом з питань, пов'язаних зі станом здоров'я.

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