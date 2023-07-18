Як швидко та легко очистити сковороду від нагару: корисний лайфхак з рисом

Чищення сковорідки може бути виснажливим завданням. Однак є цікавий та практичний метод, який може зробити цей процес більш простим та ефективним. UAportal підготував список порад, як очистити сковороду від нагару за допомогою рису.

Рис як засіб для чищення

Насипте на сковороду невелику кількість нешліфованого рису. Потім додайте теплої води, доки рис не буде повністю занурений. Залишіть на кілька хвилин, щоб рис увібрав сажу.

Потім за допомогою лопатки або дерев'яної ложки перемішайте рис, обережно витираючи його з поверхні каструлі. Нарешті викиньте рис та промийте сковороду водою. Ви будете здивовані тим, як рис поглинає кіптяву, роблячи вашу сковорідку чистішою, ніж будь-коли.

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Якщо ви маєте справу зі стійкими плямами від кіптяви, ви можете посилити очищувальну здатність рису, додавши у воду м'який засіб для миття посуду. Поєднання рису і мила для посуду створює потужний розчин, що очищає, здатний впоратися навіть з найстійкішими залишками кіптяви.

Дайте суміші настоятись кілька хвилин, перш ніж чистити сковорідку. Рис у поєднанні з миючим засобом розпушить і ефективно видалить нагар.

Як запобігти накопиченню сажі

Переконайтеся, що ви використовуєте правильну олію. Олії з високою температурою димлення, такі як рапсове або арахісове, менш схильні до утворення сажі при нагріванні. Крім того, не використовуйте надмірно сильний вогонь під час приготування їжі, оскільки це може сприяти утворенню кіптяви.

Зрештою, регулярний догляд є ключовим фактором. Ретельно чистіть сковороду після кожного використання, щоб запобігти накопиченню кіптяви з часом.

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