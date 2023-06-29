Як швидко і легко відмити руки після шовковиці: дієві лайфхаки

У розпал літнього сезону з'являється неймовірно смачна шовковиця. Однак після її солодких та соковитих ягід, на шкірі та одязі залишаються фіолетові плями. Якщо з вами теж таке трапилося, не хвилюйтеся, адже UAportal підготував кілька розумних і ефективних методів, які допоможуть впоратися з цими проблемами.

Лимонна кислота

Лимонна кислота – це найдієвіше рішення у цій ситуації, адже вона відома своїми відбілювальними властивостями.

Існує кілька способів приготування та використання цього чарівного засобу:

Замочіть руки:

З'єднайте 1 пакетик лимонної кислоти з 1,5 л теплої води. Потримайте руки в цьому розчині приблизно 10 хв. Після цього, ретельно вимийте шкіру водою з милом та не забудьте зволожити її кремом.

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Прикладіть лимон до плями:

Розріжте лимон на дві половинки та розітріть сік на долонях. Опісля сполосніть руки водою з милом, щоб освіжити їх.

Незрілі ягоди шовковиці

Чи знаєте ви, що недозрілі ягоди шовковиці також можуть допомогти у видаленні характерних фіолетових плям? Візьміть кілька зелених ягід і 5 хв розтирайте їх у долонях, щоб природні кислоти встигли подіяти.

Вишневий сік

Візьміть жменю стиглих вишень і вичавіть із них сік, який слід нанести прямо на руки. Також можна розім’яти ягоди в долонях. Згодом вимийте шкіру водою з милом. Альтернативою цьому методу може бути сік смородини.

Щавель

Розтерти в долонях листя щавлю, доки фіолетовий сік не стане прозорим. Щоб посилити ефект, вимийте руки водою з милом.

Як відіпрати плями від шовковиці з одягу

Лимонний сік та оцет:

До теплої води додайте 3 ложки оцту та вичавіть половину лимона. Замочіть річ у цьому розчині не менш як на 15 хвилин. Якщо у вас нема лимона, використайте лимонну кислоту, змішавши 1 столову ложку порошку з 1 склянкою води.

Дитяча присипка:

Якщо пляма важко відпирається, скористайтеся м'якою та гіпоалергенною дитячою присипкою. Замочіть одяг у теплій воді, додайте туди трішки дитячої присипки та залиште мінімум на 20 хв. Потім виперіть річ звичним для вас способом.

Окріп:

Зверніть увагу, що цей метод підходить тільки для натуральних тканин. Зокрема, для льону або бавовни, тому що окріп може пошкодити шовк та деякі синтетичні тканини. Якщо пляма свіжа, тоді обережно змочіть її окропом.

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