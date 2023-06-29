Как быстро и легко отмыть руки после шелковицы: действенные лайфхаки

В разгар летнего сезона появляется невероятно вкусная шелковица. Однако после ее сладких и сочных ягод, на коже и одежде остаются фиолетовые пятна. Если с вами тоже такое случилось, не волнуйтесь, ведь UAportal подготовил несколько умных и эффективных методов, которые помогут справиться с этими проблемами.

Лимонная кислота

Лимонная кислота – это самое действенное решение в этой ситуации, ведь она известна своими отбеливающими свойствами.

Существует несколько способов приготовления и использования этого волшебного средства:

Замочите руки:

Соедините 1 пакетик лимонной кислоты из 1,5 л теплой воды. Подержите руки в этом растворе приблизительно 10 минут. После этого, тщательным образом вымойте кожу водой с мылом и не забудьте увлажнить ее кремом.

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Приложите лимон к пятну:

Разрежьте лимон на две половинки и разотрите сок на ладонях. После сполосните руки водой с мылом, чтобы освежить их.

Незрелые ягоды шелковицы

Знаете ли вы, что недозрелые ягоды шелковицы также могут помочь в удалении характерных фиолетовых пятен? Возьмите несколько зеленых ягод и 5 минут растирайте их в ладонях, чтобы естественные кислоты успели подействовать.

Вишневый сок

Возьмите жменю спелых вишен и выжмите из них сок, который следует нанести прямо на руки. Также можно размять ягоды в ладонях. Впоследствии вымойте кожу водой с мылом. Альтернативой этому методу может быть сок смородины.

Щавель

Растереть в ладонях листьев щавеля, пока фиолетовый сок не станет прозрачным. Чтобы усилить эффект, вымойте руки водой с мылом.

Как отстирать пятна от шелковицы из одежды

Лимонный сок и уксус:

К теплой воде добавляйте 3 ложки уксусу и выжмите половину лимона. Замочите вещь в этом растворе не менее как на 15 минуты. Если у вас нет лимона, используйте лимонную кислоту, смешав 1 столовую ложку порошка с 1 стаканом воды.

Детская присыпка:

Если пятно трудно отстирывается, воспользуйтесь мягкой и гипоаллергенной детской присыпкой. Замочите одежду в теплой воде, добавляйте туда немножко детской присыпки и оставьте минимум на 20 минут. Потом постирайте вещь привычным для вас способом.

Кипяток:

Обратите внимание, что этот метод подходит только для натуральных тканей. В частности, для льна или хлопка, потому что кипяток может повредить шелк и некоторые синтетические ткани. Если пятно свежее, тогда осторожно смочите ее кипятком.

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