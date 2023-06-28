Как приготовить эффективное средство от сорняков из соли, уксуса и мыла

Приготовьте "гербицидное мыло" от сорняков. Это домашнее средство действительно эффективно и проверено огородниками.

В Telegram-канале "Дача. Сад и огород" отметили, что для этого вам понадобятся такие ингредиенты: соль, уксус, натертое на терке хозяйственное мыло. Все нужно брать в пропорциях 1:1:1, смешать и разбрызгивать на сорняки.

Читайте также: Чем подкормить редис и свеклу, чтобы получить щедрый урожай

Эксперты предупредили, что среди популярных советов по лишению сорняков немало уже устаревших и неэффективных. Например, не нужно каждый раз перекапывать почву, как советуют многие пособия по земледелию.

Видео дня

Ведь таким образом мы поднимаем на поверхность семена сорняков, которые находились глубоко в земле. Конечно, на свете они начнут быстро прорастать.

Кроме этого, специалисты советуют отказаться от полива обширных территорий в пользу капельного орошения. В этом случае вода будет поступать исключительно в корни культурных растений, тогда как традиционный полив обеспечивает влагой одновременно и сорняки.

Напомним, что помидоры иногда становятся жертвами верхового гниения. Поэтому на некоторых из них могут появиться чёрные пятна. Как избавиться от "черного дня", рассказали эксперты-огородники.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!