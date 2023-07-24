Як швидко та легко відмити дзеркало без розводів: 3 перевірені лайфхаки від досвідчених господинь

Ви вже спробували чимало різноманітних мийних засобів, але вони все одно ідеально не відмивають дзеркало? UAportal підготував три практичні поради, які допоможуть заощадити ваші час, гроші та зусилля під час прибирання.

Придбайте правильний засіб для миття

Не використовуйте агресивні хімічні засоби, які залишають після себе осад і розводи. Натомість зробіть домашній розчин. Для цього слід 1:1 змішати білий оцет і воду. Цю суміш налийте в пляшку з розпилювачем, щоб згодом було зручніше використовувати. Оцет допомагає позбутися жиру й бруду.

Застосовуйте кругові рухи для блиску без розводів

Протираючи вверх-униз, на дзеркалі часто залишаються розводи. Тому краще протирати скло невеликими круговими рухами, починаючи з верхнього кута й прямуючи вниз. Відтак ви рівномірно розподілите мийний розчин й уникнете неприємних слідів від засобу.

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Відмовтеся від паперових рушників

Хоча паперові рушники можуть здатися зручним варіантом для очищення дзеркала, вони часто залишають ворсинки й волокна, що призводить до появи розводів і непривабливого вигляду. Натомість використовуйте серветки з мікрофібри або м'яку бавовняну тканину. Ці матеріали добре вбирають вологу й не залишають слідів.

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