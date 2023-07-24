Как быстро и легко отмыть зеркало без разводов: 3 проверенных лайфхака от опытных хозяек

Вы уже попробовали немало разнообразных моющих средств, но они все равно идеально не отмывают зеркало? UAportal подготовил три практических совета, которые помогут сэкономить ваше время, деньги и усилия во время уборки.

Приобретите правильное чистящее средство

Не используйте агрессивные химические средства, оставляющие после себя осадок и разводы. Сделайте домашний раствор. Для этого следует 1:1 смешать белоснежный уксус и воду. Эту смесь налейте в бутылку с распылителем, чтобы позже было удобнее использовать. Уксус помогает избавиться от жира и грязи.

Применяйте круговые движения для блеска без разводов

Протирая вверх-вниз, на зеркале часто остаются разводы. Поэтому лучше протирать стекло небольшими круговыми движениями, начиная с верхнего угла и направляясь вниз. Следовательно, вы равномерно распределите моющий раствор и избежите неприятных следов от средства.

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Откажитесь от бумажных полотенец

Хотя бумажные полотенца могут показаться удобным вариантом для очистки зеркала, они часто оставляют ворсинки и волокна, что приводит к появлению разводов и неприглядному виду. Используйте салфетки из микрофибры или мягкую хлопчатобумажную ткань. Эти материалы хорошо впитывают влагу и не оставляют следов.

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