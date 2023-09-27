Як швидко очистити раковину без використання хімічних засобів: перевірені способи

UAportal підготував три лайфхаки для простого очищення раковини без використання хімічних засобів. Ми розглянемо, як можна підтримувати раковину в чистоті та гігієнічному стані, забезпечуючи свіжий і привабливий вигляд.

Харчова сода та оцет

Для початку необхідно посипати поверхню раковини харчовою содою. Потім соду полити оцтом, що створить хімічну реакцію, яка розщеплює бруд і жир.

Слід протерти раковину губкою або ганчіркою, приділяючи увагу стійким плямам. Після цього ретельно промити водою і витерти насухо чистим рушником.

Читайте також: П'ять дешевих та дієвих способів прочистити каналізацію: один з них краще проводити вночі

Лимонний сік і сіль

Лимон потрібно розрізати навпіл і занурити одну половинку в миску з сіллю. Далі потерти ним раковину, злегка стискаючи його, щоб виділити сік. Кислотність фрукта в поєднанні з абразивністю солі допоможе видалити плями, залишивши раковину бездоганно чистою.

Слід промити ємність водою, витерти насухо ганчіркою або паперовим рушником і насолоджуватися свіжим цитрусовим ароматом.

Зубна паста

Необхідно нанести невелику кількість зубної пасти на вологу губку або ганчірку і обережно потерти раковину круговими рухами. Компоненти зубної пасти ефективно видаляють плями та полірують поверхню раковини.

Потім раковину потрібно ретельно промити водою і витерти рушником.

Нагадаємо, ми розповіли, як легко видалити засмічення з забитої раковини.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!