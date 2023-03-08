Як швидко почистити картоплю: три поради для господарок

UAportal підготував три поради, як можна почистити картоплю. Вони допоможуть господаркам впоратися з цим рутинним завданням у рази швидше.

Порада 1

Використовуйте овочечистку. Найпоширеніший спосіб очищення картоплі від шкірки, оскільки він простий у використанні та дуже ефективний при правильному виконанні. Все, що вам потрібно, це гостра овочечистка та трохи терпіння.

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Порада 2

Варіть перед очищенням. Доведіть воду до кипіння в каструлі, потім додайте картоплю і варіть близько 5 хвилин. Потім вийміть його і дайте охолонути настільки, щоб ви могли працювати з ним, не обпалюючись. Після остигання шкірка буде зніматися набагато легше.

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Порада 3

Використовуйте харчову соду. Сода допомагає розпушити шкірку картоплі, що полегшує її зняття руками чи навіть ложкою, якщо це необхідно. Все, що потрібно, це невелика миска, наповнена теплою водою, змішаною з харчовою содою (приблизно одна чайна ложка на кожну склянку). Замочіть картоплю в цій суміші на 10 хвилин, потім вийміть її з води і очистіть від шматочків шкірки, що залишилися.

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