Как быстро почистить картошку: три совета для хозяек

UAportal подготовил три совета, как можно почистить картофель. Они помогут хозяйкам справиться с этой рутинной задачей в разы быстрее.

Совет 1

Используйте овощечистку. Самый распространенный способ очистки картофеля от кожуры, поскольку он прост в использовании и очень эффективен при правильном выполнении. Все, что вам нужно, это острая овощечистка и немного терпения.

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Совет 2

Варите перед очисткой. Доведите воду до кипения в кастрюле, затем добавьте картофель и варите его около 5 минут. Затем выньте его и дайте остыть настолько, чтобы вы могли работать с ним, не обжигаясь. После остывания кожица будет сниматься гораздо легче.

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Совет 3

Используйте пищевую соду. Сода помогает разрыхлить кожуру картофеля, что облегчает ее снятие руками или даже ложкой, если это необходимо. Все, что нужно, это небольшая миска, наполненная теплой водой, смешанной с пищевой содой (примерно одна чайная ложка на каждый стакан). Замочите картофель в этой смеси на 10 минут, затем выньте его из воды и очистите от оставшихся кусочков кожицы.

Раньше мы писали о том, как сделать идеальный жареный или запеченный картофель с хрустящей корочкой.

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