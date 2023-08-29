Як швидко розпізнати брехню: пʼять простих порад

Вміння розпізнавати брехню, може бути цінним як в особистих, так і в професійних стосунках. UAportal підготував 5 простих порад, які допоможуть розпізнати обман та остерігатися брехунів.

Звертайте увагу на мову тіла

Невербальні сигнали часто можуть розповісти більше, ніж слова. Зверніть увагу на ознаки дискомфорту, такі як метушливість, уникнення зорового контакту або схрещування рук. Така поведінка свідчить про те, що людина відчуває тривогу або намагається щось приховати.

Виявляйте розбіжність у фактах

Звертайте увагу на будь-які непослідовності в розповіді або суперечності у твердженнях. Брехуни часто намагаються дотримуватися послідовності у викладенні фактів. Окрім цього, надмірна захисна реакція або надто складні пояснення також можуть бути тривожними дзвіночками.

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Довіряйте своїй інтуїції

Підсвідомість може вловлювати тонкі підказки, які важко пояснити словами. Однак важливо зазначити, що інтуїція не повинна бути єдиною підставою для звинувачення когось у брехні. Її слід використовувати в поєднанні з іншими доказами та спостереженнями.

Стежте за мімікою

Міміка – це короткі вирази обличчя, які можуть розкрити справжні емоції людини, навіть якщо вона намагається їх приховати. Ці гримаси можуть виникати за лічені секунди й часто є мимовільними. Звертайте пильну увагу на обличчя людини, особливо в моменти стресу або при обговоренні делікатних тем.

Ставте відкриті запитання

Намагаючись з'ясувати правду, важливо ставити відкриті запитання, які спонукають людину давати розгорнуті відповіді. Закриті запитання, на які можна відповісти простим "так" або "ні", не дадуть достатньо інформації, щоб визначити, чи бреше людина.

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