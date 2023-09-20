Як швидко розтягнути тісне взуття: 5 ефективних способів

Тісне взуття спричиняє неабиякий дискомфорт. Якщо вам не хочеться прощатися з улюбленою або новою парою, то не хвилюйтеся. UAportal розповів про 5 практичних порад, за допомогою яких можна швидко розтягнути тісне взуття.

Покладіть взуття у морозильну камеру

Наповніть до половини два зіп пакети водою й помістіть їх всередину взуття. Переконайтеся, що вода розподілена рівномірно. Потім поставте пару в морозильну камеру на ніч.

Коли вода замерзне, вона розшириться й розтягне взуття. Щоб уникнути дискомфорту, не забудьте дозволити взуттю відтанути протягом декількох хвилин перед тим, як його взувати.

Придбайте розтяжку для взуття

Вставте розтяжку у взуття й відрегулюйте її до потрібної ширини. Залиште все на кілька годин або на ніч, залежно від того, наскільки тісним воно є. Відтак ви поступово розтягнете його, не завдаючи при цьому шкоди. Такі розтяжки можна знайти у взуттєвих майстернях або в інтернеті.

Скористайтесь феном

Одягніть пару товстих шкарпеток і взуйте тісне взуття. Далі феном нагрійте ті ділянки, які здаються вам незручними. Для рівномірного розподілу тепла, рухайте феном по колу. Поки взуття тепле, зігніть стопи й пальці ніг, щоб розтягнути матеріал. Не знімайте взуття, доки воно повністю не охолоне.

Застосуйте спрей

Обприскайте внутрішню частину взуття спеціальним спреєм для розтягування й одразу взуйтеся в пару. Засіб допоможе розм'якшити матеріал, зробивши його більш гнучким. Пройдіться у взутті деякий час, щоб спрей краще подіяв. Повторюйте цей процес за потреби, доки взуття не стане зручним.

Використовуйте газету

Зімніть газету в кульки й щільно запхайте їх у взуття. Залиште папір всередині на ніч або на кілька днів. Тиск від кульок поступово розтягне тісну поверхню. Цей метод найкраще підходить для виробів зі шкіри або тканини.

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