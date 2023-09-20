Как быстро растянуть тесную обувь: 5 эффективных способов

Тесная обувь влечет за собой большой дискомфорт. Если вам не хочется прощаться с любимой или новой парой, то не беспокойтесь. UAportal рассказал о 5 практических советах, с помощью которых можно быстро растянуть тесную обувь.

Положите обувь в морозильную камеру

Наполните до половины два соп пакета водой и поместите их внутрь обуви. Убедитесь, что вода равномерно распределена. Затем поставьте пару в морозильную камеру на ночь.

Когда вода замерзнет, она расширится и растянет обувь. Чтобы избежать дискомфорта, не забудьте позволить обуви оттаять в течение нескольких минут перед тем, как ее обувать.

Купите растяжку для обуви

Вставьте растяжку в обувь и отрегулируйте ее до нужной ширины. Оставьте все на несколько часов или на ночь, в зависимости от того, насколько тесно оно есть. Следовательно, вы постепенно растянете его, не причиняя при этом вреда. Такие растяжки можно найти в обувных мастерских или интернете.

Воспользуйтесь феном

Наденьте пару толстых носков и обуйте тесную обувь. Далее феном нагрейте участки, которые кажутся вам неудобными. Для равномерного распределения тепла двигайте феном по кругу. Пока обувь тёплая, согните стопы и пальцы ног, чтобы растянуть материал. Не снимайте обувь, пока она полностью не остынет.

Примените спрей

Опрыскивайте внутреннюю часть обуви специальным спреем для растяжения и сразу обуйтесь в пару. Средство поможет размягчить материал, сделав его более гибким. Пройдитесь в обуви некоторое время, чтобы спрей лучше подействовал. Повторяйте этот процесс при необходимости, пока обувь не станет удобной.

Используйте газету

Сомните газету в шарики и плотно запихайте их в обувь. Оставьте бумагу внутри на ночь или несколько дней. Давление от шариков постепенно растянет тесную поверхность. Этот метод лучше подходит для изделий из кожи или ткани.

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